Sony lance une nouvelle gamme d’accessoires dédiée au jeu sur PC, Inzone

Sony est loin de se résumer uniquement à PlayStation, et le constructeur n’hésite pas à investir dans de nouveaux domaines qui lui permettront d’asseoir un peu plus son image de géant de la high-tech. C’est dans cette optique que l’on découvre la nouvelle marque Inzone, une nouvelle gamme d’accessoires dédiée au gaming, mais pas seulement liées aux consoles PlayStation cette fois, puisque cette marque vise en priorité les joueurs et joueuses sur PC.

Les produits de la gamme Inzone

Cette nouvelle marque d’accessoires gaming PC sera aussi compatibles avec la PS5 et d’autres consoles, mais Sony vise bel et bien un nouveau marché ici.

On le voit tout d’abord avec un écran PC Inzone M9, qui offre une résolution 4K HDR avec un taux de rafraichissement de 144 Hz et la présence de la technologie VRR. Cet écran fonctionnera aussi très bien sur les consoles, notamment la PS5, en changeant automatiquement le mode de rendu HDR pour l’adapter à l’utilisation (lorsqu’on regarde un film lorsqu’on lance un jeu).

Il faudra tout de même mettre la somme de 899 € pour se le procurer, mais l’écran M3 sera un peu plus accessible. Pour 529 €, il affichera du 1 080p et du 240 Hz.

On découvre aussi trois casques gaming, les MDR-G900, MDR-G700 et MDR-G300. Le premier est affiché à 299 € et offre de la réduction de bruit active, un son spatialisé à 360° et 32 heures de batterie, tandis que le deuxième est à 229 € et augmente la batterie avec 40 heures d’autonomie, en sacrifiant la réduction de bruit. Quant au dernier, il est affiché à seulement 99 €, notamment parce qu’il n’est pas sans-fil.

Où acheter les accessoires Inzone ?

Il est d’ores et déjà possible de précommander et acheter les produits de la marque Inzone, notamment sur Micromania. A l’heure où nous écrivons ces lignes, seuls les casques sont disponibles.

On attend maintenant de voir si cette marque va réussir à s’implémenter dans un secteur très concurrentiels, avec d’autres géants qui sont installés depuis des années.