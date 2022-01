Sherlock Holmes : Crimes and Punishments va sortir sur Nintendo Switch

Si vous appréciez la licence Sherlock Holmes, alors il y a fort à parier que l’opus Chapter One, paru il y a quelques semaines, vous fait de l’œil, ou même que vous l’avez déjà bouclé. Et ce serait bien normal, puisque la presse s’accorde à dire qu’il s’agit d’une expérience intéressante. Mais vous rappelez vous d’un certain Sherlock Holmes : Crimes and Punishments ?

Huit ans plus tard…

Disponible depuis septembre 2014, Sherlock Holmes : Crimes and Punishments est développé par la même équipe à qui l’on doit Chapter One, et qui a aussi œuvré sur The Devil’s Daughter. Initialement paru sur PS3, PS4, Xbox 360 et One, mais aussi sur PC, le titre revient d’entre les morts via une news que l’on n’attendait absolument pas !

Sherlock Holmes : Crimes and Punishments va en effet s’offrir une sortie sur Nintendo Switch, et ce dès le 3 février prochain. Soit dans une poignée de jours en somme ! Cette version embarquera tout contenu du jeu d’origine, pour une durée de vie plutôt bonne. Malheureusement, il n’est pas impossible que le titre subisse un petit downgrade graphique, comme beaucoup d’autres avant lui.