Rockstar Games fait l’acquisition de Ruffian Games (Crackdown 2)

Tandis que GTA V continue de cartonner et qu’il se prépare même à envahir les consoles de nouvelle génération, Rockstar Games est bien à l’œuvre sur d’autres titres, et a visiblement besoin de sang neuf. On apprend alors l’entreprise a racheté le studio Ruffian Games, qui était à l’origine de Crackdown 2.

Un studio en plus pour Rockstar

Avec ce rachat, qui date du 1er octobre, Ruffian Games change de nom et devient officiellement Rockstar Dundee. Le studio travaille depuis l’année dernière sur des projets liés à Rockstar Games, et cherchait même à recruter de nouvelles personnes, comme l’atteste ce tweet qui indiquait à l’époque que Ruffian Games était à la recherche de nouveaux artistes.

Comme le souligne le site TheGamer, il ne faut pas oublier que Rufian Games était également derrière la Master Chief Collection, ce qui pourrait être un indice sur les projets de Rockstar Dundee à l’heure actuelle. Peut-on imaginer une compliation GTA ou Red Dead Redemption à venir sur les nouvelles consoles, malgré la rétrocompatibilité ? On aura peut-être la réponse dans quelques temps, lorsque Rockstar Games communiquera de façon officielle sur ce rachat.