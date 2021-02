Robert A. Altman, fondateur et CEO de ZeniMax Media (Bethesda), est décédé

Si vous avez beaucoup entendu parlé de ZeniMax Media ces derniers temps, c’est probablement à cause du rachat de la société par Microsoft, qui visait surtout le catalogue de Bethesda, l’une des entreprises au sein de ce groupe. Hier soir, nous avons malheureusement appris le décès à l’âge de 73 ans du fondateur et CEO de ZeniMax Media, Robert A. Altman.

C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Robert Altman, notre fondateur et PDG. Robert était un visionnaire et un ami. Il avait foi en chacun de nous et en ce que nous pouvions accomplir. pic.twitter.com/oM6cJZWKcb

— Bethesda France (@Bethesda_fr) February 4, 2021