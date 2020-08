Bien que méconnue de par chez nous, la série des Kunio-kun fonctionne plutôt bien dans le reste du monde. Rien d’étonnant donc à ce qu’un spin-off, River City Girls, ait vu le jour en septembre dernier. WayForward semble être satisfait des résultats de celui-ci, puisqu’un nouvel épisode a été officialisé.

Great news, River City Girls fans! We’re thrilled to confirm that, as mentioned on @LimitedRunGames‘ LRG3 stream, more RCG action is on the way! We don’t have any more details to share at this time, but stay tuned for updates in the future! pic.twitter.com/NY66kLl2aa

— WayForward (@WayForward) July 8, 2020