RHINOSHIELD : Protégez votre smartphone avec -60% sur une sélection pour le Black Friday

Si vous êtes amateurs de jeux sur mobiles, et on sait que ce public augmente considérablement d’année en année, vous disposez certainement d’un smartphone assez récent et qui est donc relativement couteux. Protéger votre appareil est donc indispensable si vous ne souhaitez pas repasser à la caisse au moindre choc ou suite à une chute malencontreuse. Pour cela, vous aurez besoin d’une coque pour protéger votre smartphone, et RHINOSHIELD répond parfaitement à cette demande en étant l’un des leaders en France sur ce type de produits. La marque profite aujourd’hui de l’arrivée imminente du Black Friday afin de casser ses prix et de vous proposer toute une sélection de produits allant jusqu’à moins 60%.

Des soldes sur des centaines de protections

Depuis plusieurs années, la marque RHINOSHIELD s’est imposée sur le marché grâce à des coques solides qui protègent vos appareils contre les petits accidents du quotidien. Qui n’a jamais regretté de ne pas avoir une coque efficace en faisant tomber son smartphone dans la vie de tous les jours… RHINOSHIELD entend palier à ce problème avec des protections premium, qui utilisent des matériaux de qualité afin de garantir la sécurité de vos appareils.

L’autre gros point fort de la marque, c’est aussi le fait de proposer des coques personnalisées, en plus d’avoir des partenariats avec des grands noms de la pop culture. Récemment, RHINOSHIELD a pu lancer une gamme complète aux couleurs de League of Legends, qui mettaient en avant les personnages cultes de cet univers comme Jinx, Ekko ou encore Jayce. On retrouve également des tas de collections associées à One Piece, Star Wars, Assassin’s Creed ou encore Rainbow Six, afin de satisfaire tous les publics et toutes les demandes. Quoi de mieux pour un fan de Marvel Snap de jouer à son jeu préféré du moment en arborant une coque Marvel ?

Et si cela ne vous convient toujours pas, libre à vous de personnaliser entière votre protection. RHINOSHIELD vous propose de créer votre propre coque de smartphone, en choisissant la couleur, le modèle de la coque ou encore son habillage, si vous souhaitez y placer des images ou des photos personnalisées. Ainsi, votre smartphone ne ressemblera à aucun autre.

Pour le Black Friday, RHINOSHIELD a décidé de sortir le grand jeu avec de nombreuses promotions sur des protections d’écran, des coques d’AirPods ou encore des protections pour Apple Watch, le tout jusqu’à -60%. Du 17 novembre au 29 novembre seulement, RHINOSHIELD lance ses promotions Black Friday sur des centaines d’articles. Et avec ActuGaming, vous pourrez aussi profiter de prix encore plus avantageux.

-10% supplémentaires avec le code promo ACTUGAMING

En plus de ces réductions déjà avantageuses, vous pouvez aussi profiter d’une remise supplémentaire. En entrant le code ACTUGAMING, vous bénéficierez de -10 % en plus sur une large gamme de produits.

Par exemple, on retrouve des promotions RHINOSHIELD sur les coques des très récents iPhone 14 et Samsung Galaxy S22 à -15%, auxquels on ajoute -10% grâce à notre code ACTUGAMING. Même chose pour les iPhone 11, 12, 13 ou encore le Google Pixel 6, dont les coques sont à -25% durant cette période, avec nos -10% supplémentaires en plus.

Si vous n’êtes pas vraiment branchés sur le jeu mobile et que la protection de votre smartphone ou de vos accessoires ne vous intéresse pas, vous pouvez tout de même retrouver des protections pour votre Nintendo Switch, avec une protection d’écran à -25%, auxquels on ajoute nos -10%. On le sait, protéger sa Switch est tout aussi important étant donné que l’écran de la console est fragile et peut facilement être endommagée.

Si l’un des produits soldés vous tente, dépêchez-vous de mettre la main dessus puisque cette offre ne sera valable que jusqu’au 29 novembre prochain, date de la fin de cette opération Black Friday.