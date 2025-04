REMATCH : le nouveau jeu de foot multijoueur de Sloclap sortira le 19 juin sur PS5, Xbox Series et PC

« Vous êtes pas content ? Triple édition »

REMATCH sortira le 19 juin 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, le jeu proposera une bêta ouverte les 18 et 19 avril, avec des inscriptions déjà disponibles. L’annonce s’accompagne d’un trailer donnant les règles d’or à suivre lors d’un match.

REMATCH offre une nouvelle perspective sur le football en nous permettant de contrôler un seul membre de leur équipe lors de matchs en ligne rapides en 5 contre 5, le tout en vue à la troisième personne. Une approche qui fait bien plus penser à Rocket League et un peu moins à EA Sports FC (anciennement FIFA). Ainsi, REMATCH mise sur une expérience plus accessible et rapide, sans fautes ni hors-jeu, mettant l’accent sur l’action continue. Il n’en faut pas plus pour nous convaincre même sans être un féru de football.

En outre, le titre sera disponible via trois éditions numériques :

Standard Edition (24,99€) : Inclut le jeu de base et une casquette exclusive « early adopter » pour les précommandes. ​

: ​ Pro Edition (34,99€) : Comprend les contenus de l’édition Standard, un accès anticipé de 72 heures, un ticket de mise à niveau Captain Pass pour débloquer toutes les récompenses du Battle Pass, ainsi que des éléments de personnalisation exclusifs. ​

: ​ Elite Edition (44,99€) : Offre tous les avantages de la Pro Edition, un ticket Captain Pass supplémentaire, des chaussures « Glitcher trainers », une cage de réalité augmentée « Blazon », et une casquette numérique « Blazon ».

Sachez que nous participons à la bêta fermée qui débute ce soir afin de publier nos impressions très bientôt.