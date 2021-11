Razer annonce l’arrivée des casques Kaira Pro et Kaira sur PS5

Équipementier mondialement reconnu, Razer propose de nombreuses gammes de produits. Si les joueurs et joueuses PC connaissent bien la marque, elle s’est également mise aux produits sur consoles. Cependant, pas ou peu de casques du fabricant sont actuellement optimisées pour la nouvelle génération de Sony, un constat que Razer compte rattraper en annonçant l’arrivée de la gamme Kaira sur PlayStation 5. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Les Kaira arrivent sur PlayStation

Razer vient donc d’annoncer de nouveaux casques compatibles PlayStation 5 : Le Kaira Pro et le Kaira. Il s’agit tout simplement d’une déclinaison des Kaira déjà disponibles sur Xbox mais qui sont désormais pensées pour la console de Sony. Le fabricant singapourien reprend dans les grandes lignes ce précédent produit et l’adapte à la PlayStation 5 en proposant plusieurs changements.

Le Kaira Pro, disponible sans fil, s’accorde ainsi au retour haptique avec la technologie Razer HyperSense. Premier casque sans fil conçu pour la PS5, le Razer Kaira Pro offre ainsi un retour tactile et sensoriel en fonction de ce qu’il se passe en jeu en utilisant des signaux audios. Bien sûr, on y retrouve le microphone détachable, la technologie Razer SmartSwitch pour passer du 2.4 GHz au Bluetooth et l’habituelle personnalisation Chroma.

Quant à la déclinaison Kaira, celle-ci est bien évidemment une version plus abordable. On y perd ici la technologie Razer HyperSense, donc les sensations haptiques ainsi que la fonctionnalité Chroma pour la personnalisation mais on reste sur un design et des performances similaires.

Prix et disponibilité des casques Kaira

Si jamais l’un des deux casques vous intéresse, sachez que Razer compte les commercialiser assez vite. Voici ce qu’il faut savoir sur leurs disponibilités et prix :

Le Razer Kaira Pro sera disponible courant décembre 2021 . Il sera vendu au prix de 219.99€ et les précommandes ouvriront le 30 novembre prochain. Il sera vendu sur le site de Razer et la plupart des revendeurs habituels

. Il sera vendu au prix de et les précommandes ouvriront le 30 novembre prochain. Il sera vendu sur le site de Razer et la plupart des revendeurs habituels Le Razer Kaira est disponible dès maintenant et est vendu au prix de 109.99€. Vous pouvez l’acheter sur le site officiel ou chez les revendeurs, comme Amazon ou encore la Fnac

A noter que pour compléter sa gamme PlayStation 5, Razer propose aussi une station de recharge. Vendu 59.99€ et disponible dès maintenant, ce Quick Charging Stand comme il est appelé officiellement, permet de recharger vos manettes DualSense en moins de 3 heures et est proposé en trois coloris, rouge, blanc et noir.