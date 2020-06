Raw Fury et Art In Heart annoncent GONNER2

GONNER2 est passé dire bonjour lors de la présentation The Guerrilla Collective. La suite de GoNNER a eu droit à un petit teaser pour annoncer l’existence du jeu.

GoNNER 2 s’appelle donc finalement GONNER2

Ikk revient et cette fois-ci, il devra aider la Mort à se débarrasser d’une étrange menace. Niveau gameplay, il s’agit d’un platform shooter roguelite aux niveaux générés de manière procédurale. Cette suite nous promet encore plus d’armes, de combats de boss et surtout de secrets. Mais ce qui marque surtout c’est son ambiance très particulière, aussi bien visuellement que pour la musique.

GONNER2 sortira en fin d’année sur PC et consoles, sans précisions pour les machines en question. La page Steam est déjà disponible.