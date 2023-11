Quelqu’un a transformé le célèbre mème « This is Fine » en jeu vidéo

Un jeu « Fine »

Le célèbre mème du chien jaune sirotant tranquillement son café dans une pièce en flammes a été adapté en jeu vidéo par Andris Gauracs, un game designer qui endosse également le rôle de vidéaste. Le principe du jeu est simple : en tant que canidé imperturbable, vous devez éteindre toutes les flammes en utilisant les tasses de café éparpillées dans la pièce, le tout dans un temps limité.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne dédiée à son projet, il explique que la réalisation du jeu lui a pris quatre mois. Bien qu’il s’agisse d’un projet de fan, la vidéo revêt une dimension pédagogique et dispense quelques conseils aux développeurs indépendants.

« Un jour, je regardais mon mème Internet préféré et je me suis dit – ce ne serait pas cool de transformer ce mème en un jeu vidéo hilarant ? Et donc, 4 mois plus tard, j’ai fait exactement cela. Je précise que ce jeu est juste un projet fanart. Je tiens à souligner que le mème, la bande dessinée et le chien mignon et drôle présenté dans la bande dessinée – tout cela provient du magnifique travail de l’incroyable dessinateur KC Green. »

Il ainsi réalisé le jeu sous Unity en créant tous les éléments de A à Z. Par rapport aux préoccupations légitimes concernant l’intelligence artificiel, il précise qu’il a uniquement utilisé Chat GPT pour de la réécriture de code liée à des mécaniques de jeu plus compliquées. Le résultat est assez impressionnant, notamment au niveau de la direction artistique qui respecte plutôt bien la mini-bande dessinée. This is Fine : The Game a même reçu l’approbation de KC Green en personne (via reddit).

Le plus beau est que vous pouvez y jouer gratuitement sur mobile via iOS ou Android en vous rendant sur le site officiel. Il faut bien sûr s’attendre à une expérience brève, mais l’expérience est très convaincante après avoir nous-mêmes effectué quelques sessions.