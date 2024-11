PS5 Pro : Les premiers unboxing de la nouvelle console PlayStation sont là

Tout le monde a sorti ses gants

Tout le monde y est donc allé de son petit unboxing maintenant que l’embargo sur celui-ci a été levé, en attendant les tests qui devraient arriver plus tard dans la semaine. Dans ces vidéos, n’attendez donc pas de vraies analyses sur ce qu’il se trouve dans les entrailles de la console, mais plutôt un simple déballage qui fait le point sur ce que vous obtiendrez en dépensant la coquette somme de 799 € pour cette PS5 Pro.

On y trouve aussi des vidéos un peu plus poussée où l’on peut voir la différence de taille entre la PS5 standard et cette nouvelle console. Deux consoles très similaires d’apparence, si ce n’est quelques petits détails avec des symboles en plus et des tranches sur les deux côtés.

On retiendra par exemple la grande vidéo d’IGN qui se trouve être assez complète, même si, in fine, ces déballages nous apprennent peu de choses par rapports aux vrais tests techniques qui arriveront prochainement.

Pas d’unboxing chez nous, mais sachez tout de même que l’on compte tester la machine pour vous en faire un retour complet dès que possible, afin de savoir si cette machine de mi-génération est aussi dispensable que convaincante.

Pour rappel, la PS5 Pro sera disponible à partir du 7 novembre prochain.