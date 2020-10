PS4 : La mise à jour logicielle 8.00 est disponible, tous les détails

A l’approche de la sortie de la PS5, qui arrivera dans un peu plus d’un mois seulement, la PS4 se met à jour avec sa version 8.00, qui apporte quelques nouveautés et changements au système. Voici ce qu’il faut retenir des modifications apportées par cette version.

Les détails de la MàJ 8.00 de la PS4

Premier détail, on remarque que les fonctions Party et Messages utiliseront maintenant les mêmes groupes de joueurs, au lieu de les diviser dans les deux applications. Ce changement s’appliquera aussi sur PS5, et l’interface de cette option a déjà changée.

On note aussi l’arrivée d’une fonction qui permet de couper tous les microphones rapidement, afin de ne pas être gêné par les autres joueurs en pleine partie. Plus étonnant, on constate que la fonction de création d’Evénement disparait. Il ne sera plus possible d’en créer à partir de cette mise à jour, et seuls les communautés privées déjà existantes continueront de fonctionner.

Pour ce qui est de la sécurité, le contrôle parental est plus simple à paramétrer, avec la fusion des fonction « Communication » et « Visionnage du contenu ». Si un enfant souhaite accéder à un contenu bloqué, il pourra envoyer une notification aux parents pour une demande de déblocage par mail, afin de pouvoir vérifier n’importe où si le contenu est approprié.

Concernant les sécurités de connexion, la vérification à deux étapes a été améliorée, avec la possibilité d’utiliser des applications externes, sur PS4, mobiles et PC. Enfin, de nouveaux avatars seront disponibles et la lecture à distance change de nom, pour devenir simplement « Lecture à distance PS », en enlevant la mention PS4, tout cela pour préparer l’arrivée de la PS5.

Voici un résumé des changements de cette version 8.00, disponible dès maintenant :