Port Royale 4 voguera sur PS5 et Xbox Series à la rentrée

Déjà disponible sur la plupart des plateformes, Port Royale 4 va faire son entrée sur la nouvelle génération dans quelques semaines. L’éditeur Kalypso Media et le développeur Gaming Minds nous donne rendez-vous à la rentrée pour l’arrivée de leur jeu de simulation de commerce maritime sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Une petite virée en next-gen

Le rendez-vous est donné le 10 septembre 2021, date à laquelle Port Royale 4 sera disponible sur les dernières machines de Sony et Microsoft. Cette version nouvelle génération profite logiquement d’améliorations graphiques, avec le support de la 4K (1080p sur Series S), des performances optimisées, des effets de lumière améliorés et un système de simulation métérologique.

Bonne nouvelle, la mise à niveau sera gratuite pour celles et ceux qui possèdent le titre sur PS4 ou Xbox One. De plus, il y aura une fonctionnalité de sauvegarde cross-gen, qui devrait permettre de retrouver facilement sa partie. Une version physique est aussi de la partie, appelée Extented Edition, et qui apportera du contenu supplémentaire avec 4 phares, 5 plans pour construire des parcs mais aussi le DLC Buccaneers sorti depuis.