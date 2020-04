Un dataminer aurait découvert un Pokémon version Rose annulé il y a plus de 20 ans

Dans l’univers du jeu vidéo, il est toujours plaisant de découvrir des secrets, même après des dizaines d’années après la sortie d’un jeu. Un nouveau secret sur Pokémon aurait été ainsi trouvé après plus de vingt ans.

Un datminer du nom de Dr.Lava, une source fiable qui fournit des informations sur la licence Pokémon, aurait en effet découvert une version de Pokémon qui n’a jamais vu le jour avec un certain Pokémon rose bonbon en vedette.

New Leak: Pokemon Pink

The source code for Pokemon Blue & Yellow leaked on /vp yesterday, and it's almost certainly legit. The code references "Pokemon Pink,: a possible companion game to Yellow it seems ended up getting scrapped, likely starring Clefairy or maybe Jifflypuff. pic.twitter.com/pdQHpfM6dj

— Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) April 13, 2020