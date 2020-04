La PlayStation 4 atteint les 100 millions d’exemplaires vendus

Tandis que certains prédisaient la mort des consoles il y a quelques années, cette génération est venue leur donner tort, et en beauté. En témoigne le succès colossal de la PlayStation 4, qui a visiblement séduit une très large partie du public puisque Sony annonce aujourd’hui avoir dépassé les 100 millions de consoles vendues. Rien que ça.

Un succès incontestable

C’est lors de son dernier bilan financier, qui concerne le premier quart de cette année fiscale, que Sony nous a appris la nouvelle (probablement tout en ouvrant le champagne). Avec 3,2 millions de consoles vendues depuis le début de l’année fiscale, la PlayStation 4 dépasse donc la barre des 100 millions de ventes depuis son lancement. Elle s’est donc vendue à plus de 17 millions d’exemplaire en un an.

Et puisque personne ou presque n’achète de consoles sans jeux, Sony déclare avoir vendu 42,9 millions de jeux durant ce premier morceau de l’année fiscale. On notera aussi que les ventes de jeux en dématérialisé ont progressé car ils représentent maintenant 53% des jeux vendus, contre 43 à la même période l’an passé. Les abonnés au PlayStation Plus ont également augmenté de 2,3 millions d’utilisateurs en plus par rapport à l’année dernière.