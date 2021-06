La Paris Games Week 2021 est annulée, rendez-vous en 2022

Si l’on commence doucement à sortir la tête de l’eau suite à la campagne de vaccination massive en France, avec la reprise de certains événements comme des concerts, la pandémie est loin d’être terminée. Le domaine de l’événementiel est donc encore fortement impacté par la crise, et c’est aujourd’hui l’organisation de la Paris Games Week 2021 qui est mise à mal.

Pas de salon en 2021

Malheureusement, comme en 2020, la Paris Games Week n’aura pas lieu cette année. On l’apprend via un communiqué qui met fin à tous les espoirs concernant cette édition 2021, qui était en préparation et qui ne sera fera finalement pas. Etant donné le manque de visibilité sur l’évolution de la crise sanitaire, l’équipe doit faire face à de nombreux défis de logistique, avec des acteurs du jeux vidéo qui ne peuvent se déplacer, rendant l’organisation très complexe.

Ce n’est donc pas cette année que l’on pourra se retrouver dans le salon, mais on nous promet déjà que le travail pour l’édition 2022 a commencé. Ce n’est que partie remise donc, et on croise les doigts pour que le salon ouvre à nouveau ses portes dès l’année prochaine, avec une crise que l’on espère être derrière nous à ce moment-là.