Nintendo va diffuser un nouvel Indie World ce 19 avril, centré sur les indés à venir sur Switch

Peut-être que l’on verra Silkso…

Nintendo nous donne donc rendez-vous dès demain pour faire le plein d’annonces sur les jeux indépendants. Ce nouvel Indie World aura en effet lieu le mercredi 19 avril à 18 heures et devrait durer aux alentours d’une vingtaine de minutes si l’on en croit l’éditeur. Au programme, des annonces inédites sur des jeux issus de la scène indépendante, avec sans doute quelques portages, des dates, et jeux qui montreront leurs premières images.

On en sait pas plus pour le moment, mais tous les paris sont désormais ouverts. On aimerait forcément que Hollow Knight Silksong donne enfin de ses nouvelles, puisqu’il était censé sortir dans cette première moitié de l’année, mais on ne se fait plus guère d’illusions et on va simplement attendre de voir ce que Nintendo et ses partenaires nous réservent.

On se dit donc à demain pour découvrir tout cela sur YouTube, avec les annonces les plus importantes qui seront directement relayées sur notre site.