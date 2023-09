Nacon dévoile une nouvelle manette Revolution 5 Pro pour la PlayStation 5, au prix de 229 €

Une concurrente pour la DuelSense Edge

Après avoir vendu plus de 6 millions de manettes PlayStation, Nacon s’attaque aujourd’hui au marché de la manette Pro sur PS5 avec sa Revolution 5 Pro. Cette dernière nous est rapidement présentée en vidéo afin d’avoir un premier aperçu de son look unique.

Comme on peut l’attendre d’une manette Pro, cette Revolution 5 Pro pourra être personnalisée à l’envie afin de répondre à tous les besoins (aussi bien les joysticks que le poids), tandis qu’elle embarque quelques options en plus comme la technologie Hall Effect qui améliorent la durabilité des boutons et joysticks, permettant ainsi d’éviter les effets de drift (coucou Nintendo) particulièrement pénibles. On retrouve également un « Trigger Blocker » qui va aider à régler vos gâchettes, et la croix directionnelle de la manette devrait attirer l’oeil tout en assurant une précision infaillible, puisqu’elle a été conçue avec le joueur pro Mister Crimsom.

Tout cela, ça a forcément un prix, qui se situe aux alentours de ce que l’on peut imaginer pour une manette Pro sur PS5. Comptez ainsi 229,90 € pour cette Revolution 5 Pro. Notez d’ailleurs que cette manette pourra aussi bien être utilisée sur PS4 et PS5 que sur PC.

Vous pouvez retrouver cette manette en précommande sur le site de Nacon, sachant que la sortie de la Revolution 5 Pro est prévue pour le courant du mois d’octobre.