Tales of perd l’une de ses plus grandes artistes

Son nom vous est peut-être inconnu mais son travail doit certainement vous parler si vous avez touché à quelques épisodes de la saga de JRPG Tales of, éditée par Bandai Namco. Elle a notamment œuvré en tant que character designer sur plusieurs opus comme Tales of Graces ou encore Tales of Berseria, ou d’autres épisodes plus anciens comme Tales of Destiny. Son trait était particulièrement reconnaissable et unique pour la licence, mais son travail ne s’arrêtait pas là. Elle a aussi beaucoup travaillé dans l’industrie de l’animation japonaise, en prêtant son coup de crayon à des séries comme City Hunter, Gundam Seed ou Future GPX Cyber Formula.

Mutsumi Inomata est malheureusement décédée le 10 mars dernier, sans que l’on connaisse la cause de sa disparition pour le moment. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches, ainsi qu’à ses fans.