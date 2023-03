Microsoft : 11 membres du Congrès américain veulent agir contre la domination de Sony au Japon

Voilà que le conflit entre Microsoft et Sony prend une nouvelle tournure. Si cette bataille était pour le moment exclusivement centrée sur la question du rachat d’Activision-Blizzard, elle s’exporte aujourd’hui dans d’autres domaines avec un rebondissement que personne n’avait pu prédire. Axios nous a appris hier soir que le Congrès américain s’intéresse de près au monopole de Sony sur le marché des « consoles de haute technologie » au Japon, et souhaite réguler tout cela. Mais l’histoire n’est évidemment pas aussi simple.

Le journaliste Stephen Tolito rapporte que 11 membres du Congrès américain déclarent que les pratiques de Sony sur le marché japonais empêchent d’autres sociétés américaines de pouvoir s’implanter dans ce pays à cause d’une concurrence impossible. Cela impacterait donc les échanges commerciaux entre le Japon et les Etats-Unis. Deux lettres ont été adressées au Bureau du représentant américain au commerce, déclarant :

« Aujourd’hui, nous écrivons pour attirer votre attention sur le déséquilibre du marché japonais du jeu vidéo, qui, selon nous, pourrait être le résultat d’une pratique commerciale discriminatoire qui pourrait enfreindre l’esprit d’accord commercial numérique entre les États-Unis et le Japon. »

Plus loin, les représentants de cette missive indiquent que Sony dispose d’un monopole de 98 % du marché au Japon. Ce chiffre met de côté Nintendo en se concentrant uniquement sur le secteur des consoles de dernière génération, donc celui occupé par Sony et Microsoft.

Il est aussi dit que Sony signe beaucoup trop de deals exclusifs sur des jeux japonais, et que cela pourrait entrer en conflit avec les lois antitrust du Japon. Ainsi, cela impacterait donc le marché de Microsoft, et par conséquent les revenus des Etats-Unis, puisque Microsoft siège là-bas.

The Senator who raised this and 6 of the 10 Reps are from Microsoft's home state

And MS' government affairs people have discussed this issue with members of Congress

Not hard to guess why this is coming up

More in the story, including the full letters https://t.co/spi4Sqq58Y

— Stephen Totilo (@stephentotilo) March 27, 2023