Metroid Prime 4: Beyond : La prochaine aventure de Samus resurgit enfin avec un nouveau nom et un horizon de sortie pour 2025

C’est bientôt qu’on Samus

Sept ans, il a fallu attendre sept ans pour que, après son annonce officielle, Metroid Prime 4: Beyond montre signe de vie. Nintendo va d’ailleurs aujourd’hui à l’essentiel en nous propulsant directement dans une séquence de gameplay qui ressemble, si l’on devait le parier, au tout début du jeu. Long d’à peu près une minute, le segment fait que l’on se retrouve un peu comme à la maison.

Quelques coups de canon, de scan et de Boule Morphing au sein d’un centre de recherche de la Fédération Galactique sous les flammes, pas de doute, nous nous trouvons bien dans un Metroid Prime. Et c’est finalement le seul enseignement de cette petite séquence de gameplay. Certes le « méchant » de ce quatrième opus semble teasé, mais il va falloir attendre d’autres manifestations de ce futur gros titre de la Switch pour en savoir plus.

L’autre impression rapide que l’on peut énoncer concerne le rendu global, et ce n’est pas forcément une claque. L’an dernier, un certain Metroid Prime Remastered avait charmé les amoureux et amoureuses de la licence avec une refonte soignée. Et, partant de celle-ci, il est étonnamment difficile pour l’instant au premier coup d’œil de voir la teneur du gap séparant cette aventure de celle à venir. Là encore, en voir un peu plus sera plus que bienvenu.

Prévu pour l’an prochain, est-ce que Metroid Prime 4: Beyond pourrait peut-être jouir des possibilités de la future console de Nintendo encore non annoncée officiellement pour briller un peu plus ? Pure spéculation. Toutefois, tant d’années pour un aperçu si bref à se mettre sous la dent, cela risque d’en laisser beaucoup sur leur faim.

Au moins nous apprenons que Metroid Prime 4: Beyond devrait sortir en 2025 sur Switch, ce qui est déjà bon à prendre.