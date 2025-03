Metacritic dévoile son classement des éditeurs les mieux notés de 2024

SEGA est effectivement plus fort que toi

Ce classement est établi via des opérations de mathématiques discutables détaillées sur le site de Metacritic, et ne prend en compte que les éditeurs ayant publié au moins 5 jeux (recensés sur Metacritic) durant l’année.

On passera rapidement sur ceux qui ne sont pas dans le top 10 même si l’on remarquera quelques grands noms en bas du classement, comme Bandai Namco (plombé par les jeux Jujutsu Kaisen et Death Note), Electronic Arts et Nintendo, dont les scores n’ont pas forcément été mauvais mais moins dithyrambiques que dans les années passées.

Voici le top 10 des éditeurs les mieux notés sur Metacritic en 2024 :

10 – Annapurna Interactive

9 – Microsoft

8 – Raw Fury

7 – Square Enix

6 – Gamera Games / Square Enix (ex-aequo)

5 – Focus Entertainment

4 – Sony

3 – Aksys Games

2 – Capcom

1 – Sega

Sony aurait pu plonger plus bas si Astro Bot n’avait pas autant fait l’unanimité, tandis que des éditeurs moins connus comme Gamera Games et Aksys Games s’en sorte avec peu de jeux sortis et pas de vraie fausse note dans leur catalogue. On ne s’étonnera en tout cas pas de voir SEGA en tête cette année grâce à Metaphor ReFantazio et Like a Dragon: Infinite Wealth.