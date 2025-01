LUNAR Remastered Collection : La série de JRPG revient dans une compilation dès le 18 avril, et en français

Une édition physique sortira aussi chez nous

LUNAR Remastered Collection sera donc pour beaucoup l’occasion de découvrirai la licence de JRPG des années 90 et ses deux épisodes, qui proposent des aventures avec des groupes différents.

Le remaster proposera une meilleure qualité d’images ainsi que quelques améliorations de confort (comme le fait d’accélérer les combats), en plus d’un doublage japonais et d’un doublage anglais pour lui donner un peu plus vie. Mais rassurez-vous, une traduction française sera elle aussi de la partie pour les textes, afin de découvrir les deux jeux dans les meilleures conditions.

GungHo Online Entertainment a annoncé aujourd’hui que LUNAR Remastered Collection sera disponible dès le 18 avril prochain sur PC (via Steam), PS4, Xbox One et Nintendo Switch. L’éditeur a même fait l’effort de trouver des partenaires pour une édition physique, qui sortira chez nous avec l’aide de Clear River Games. Elle sera proposée au prix de 54,99 €, contre les 49,99 € demandés pour la version numérique.