Logitech G annonce le clavier gaming PRO X 60

Les claviers 60% permettent un gain de place considérable sur votre bureau, en plus d’être facilement transportable. Avec le Logitech G PRO X 60, la marque souhaite surtout démontrer que cet appareil est conçu pour le jeu compétitif, en mettant en avant la scène de l’eSport.

« Nous avons des années d’expérience dans la conception et la construction de claviers pour et avec les joueurs professionnels. Grâce à notre collaboration unique avec les joueurs, nous avons rassemblé des informations importantes qui ont joué un rôle clé dans notre conception du PRO X 60 et a souligné la nécessité de KEYCONTROL. Cette nouvelle fonctionnalité offre tout ce qu’un joueur professionnel peut souhaiter : un format compact et portable, combiné à de nouvelles technologies avancées, toutes conçues pour leur fournir l’équipement et les performances dont ils ont besoin pour gagner » déclare Brent Barry, responsable des séries Esports et PRO chez Logitech G