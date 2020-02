La Japan Expo Sud 11e vague ouvre ses porte aujourd’hui

Le salon le plus populaire et le plus connu de l’univers Pop Culture de France ouvre ses portes à Marseille. Comme chaque année, Japan Expo Sud se déroulera au palais des congrès et des expositions à Marseille Chanot. Alternative à Japan Expo qui se déroule à Paris en juillet, cette édition célèbre sa 11ème vague et permet aux sudistes d’en profiter.

Présentation de Japan Expo Sud 2020

La Japan Expo Sud, ce sont plus de 30 000m² d’expositions, plus de 200 stands et en moyenne 40 000 visiteurs. Et cette année ne déroge pas à la règle avec des invités toujours aussi prestigieux :

Arnaud Laurent et Adeline Chetail : comédiens de doublages connus notamment pour Natsu de Fairy Tail et Kiki la petite sorcière des studios Ghibli

: comédiens de doublages connus notamment pour Natsu de Fairy Tail et Kiki la petite sorcière des studios Ghibli Gastronogeek : ce cuisinier amoureux de la Pop Culture vous fera voyager à travers vos œuvres favorites via des plats dignes des plus grands chefs

: ce cuisinier amoureux de la Pop Culture vous fera voyager à travers vos œuvres favorites via des plats dignes des plus grands chefs Masaki Sato : illustre nom dans la japanimation, il est notamment connu pour être animateur clé de Dragon Ball et directeur d’animation mais aussi le chara-designer de Slam Dunk

: illustre nom dans la japanimation, il est notamment connu pour être animateur clé de Dragon Ball et directeur d’animation mais aussi le chara-designer de Slam Dunk Vous pourrez également rencontrez des vidéastes tels que NewTiteuf, MissJirachi, Ptitkouik et Sora

L’équipe de la Web série Noob sera également là pour vous faire tester la pré alpha du jeu éponyme

Qui dit Japan Expo Sud dit animations, et cette année encore nous allons être gâté avec énormément d’animations que ce soit intérieur ou extérieur avec notamment :

les sélections françaises du World Cosplay Summit qui est l’un des événements les plus plébiscités dans le monde du cosplay international

les équipes du Epic Pixel Battle et du No Time No Tune seront également là sur scène pour émerveiller vos oreilles

vous aurez le droit à des démonstration de la fameuse cérémonie du thé

vous pourrez également défier vos amis sur du gaming grâce au groupe La Provence Gaming

ou alors jouer à la balle au prisonnier en réalité augmentée

Et cette année grande nouveauté : une application est disponible pour suivre toute l’actualité et pour retrouver votre ticket si acheté en ligne. L’application est disponible via ce lien.

Infos pratiques

Japan Expo Sud 11e vague se tient du 28 février au 1er mars 2020. Si vous n’y êtes pas encore allés aujourd’hui, sachez que le salon ouvre ses portes à 10H et ferme à 18 heures tous les jours. Pour les billets Zen, l’ouverture se fait à 8h30, tandis que les préventes pourront rentrer à 9h.

Si vous cherchez comment vous y rendre, il faut savoir qu’il y a plusieurs moyens pour se rendre au Chanot.

En métro : Arrêt Rond Point du Prado (Ligne 2)

En bus : Arrête Rond Point du Prado (Lignes 19-21-22-23-41-44-45-72-83)

En train : Gare SNCF Marseille Saint-Charles puis prendre le métro ou le bus

En voitures : Pour se garer, vous pouvez entrer par les portes B ou C. Comptez 5 à 6€ la journée. On ne vous conseille pas de vous garer aux alentours, cela sera probablement blindé

On notera que sur place, l’accès au festival se fait allée Ray Grassi, porte E si vous venez à pied. En voitures, vous n’avez qu’à suivre les portes B ou C habituels pour se garer. Et vous, comptez-vous aller à Japan Expo Sud ?