Little Mage : un nouveau metroidvania en 2D annoncé sur PC et consoles

Pour entrer dans les détails, Little Mage est un jeu d’aventure de type metroidvania en 2D avec une bonne dose d’action au sein d’un monde fantastique superbement dessiné à la main. Il faudra vous lancer dans un voyage à travers la ville désolée de Hornedrose et sa basilique à la recherche de secrets, capacités ou encore objets primordiaux. De nombreux boss et ennemis uniques devraient essayer de vous freiner tandis que des phases de plateforme prendront le relai dans des décors singuliers et oniriques.

Le Vaillant Petit Mage

Vous incarnez un mage æther, le premier à renaître depuis le début de la Chute, un mystère exerçant un contrôle sur quatre des neuf forces élémentaires. Réveillé dans la capitale en ruines de la Rose Cornue, aujourd’hui une prison scellée pour Les Seize, le petit mage devra tout faire pour sauver cette ville aux allures de tombeau et maintenir les prisons des Seize.

Et à mesure que vous vous enfoncerez dans les méandres de la ville, vous ferez la découverte de destins liés mais aussi de sorts oubliés ou de puissants artéfacts perdus, parfaits pour augmenter votre arbre de compétences. Little Mage promet plus de 100 heures de jeu alliant plateforme et combats dans un monde entièrement réalisé à la main tout comme son lore immersif, avec des langues, une histoire, des bestiaires et des PNJ uniques.

De plus, le jeu intègrera un mini-jeu à base de cartes comme cela est souvent repris ces derniers temps. Se nommant le DARC, il est qualifié de face à apprendre mais difficile à maîtriser et est comparé au Triple Triad ou au Gwent. Pour gagner, vous devrez capturer les cartes de votre adversaire en plaçant stratégiquement vos cartes de personnage sur une grille 4×4 dans n’importe quelle direction.

A noter qu’en parallèle du développement indépendant qui suivra son cours malgré tout, le développeur solo s’apprête à lancer sous peu une campagne Kickstarter pour donner plus de poids à son œuvre et accélérer le développement du jeu. Cela permettra aussi d’élargir l’offre de jeux et de collaborer avec des musiciens, des codeurs ou des artistes et améliorer l’expérience.

Little Mage ne dispose pas de date de sortie mais peut déjà être wishlisté sur Steam. Le jeu est aussi prévu sur les consoles principales sans plus de précisions.