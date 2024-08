Les Chevaliers de Baphomet – L’ombre des Templiers: Reforged, le remaster d’un monument du point’n click, sortira le 19 septembre sur PC et consoles

« Paris en automne, les derniers mois de l’année… »

Quiconque a découvert (ou entretenu) un amour pour les point’n click se réjouit forcément de ce Les Chevaliers de Baphomet – L’ombre des Templiers: Reforged. La vidéo illustrant brièvement les travaux effectués sur cette nouvelle version de l’histoire imaginée par Charles Cecil, annoncée à la Gamescom 2023, suffit à procurer des frissons.

Une explosion dans un bistrot alors qu’il sirotait tranquillement son café, George Stobbart ne s’imaginait pas vivre un tel événement durant son séjour à Paris. La vie de ce beau gosse américain a même changé à partir du moment où il s’est retrouvé à enquêter sur l’auteur de cet attentat. Une enquête remplie de mystères qu’il va mener aux côtés de Nicole Collard, une journaliste locale, et qui le fera voyager à travers le monde.

Dans le cadre de ce remaster nous retrouverons cette aventure à l’identique, mais, comme vous vous en doutez, elle sera vécue dans des conditions plus rayonnantes que jamais. Et ce rien qu’au niveau de sa centaine d’environnements, retravaillés pour l’occasion.

D’ailleurs, au sujet des décors du titre de 1996, il a pu arriver d’être amené à effectuer quelques changements comparés aux dessins originaux faits par les équipes de l’époque. Pour ce remaster, il a alors été choisi de coller encore plus à ces dessins, pour un rendu pleinement fidèle du travail créatif.

Tout ceci s’appréciera désormais en 4K, avec des couleurs et lumières plus vivantes et, surtout, beaucoup plus de détails. Outre le plaisir des yeux, notons également que cela facilitera la résolution des énigmes. En effet, à l’époque, il était régulièrement délicat de percevoir que c’était à tel endroit qu’il fallait cliquer, et pas un autre, pour progresser.

Des détails qui se valent aussi du côté des animations, elles aussi améliorées pour rendre encore plus vivants et authentiques les mouvements, attitudes et expressions faciales des personnages. Un ajout plutôt enthousiasmant lorsque l’on sait à quel point certains sont hauts en couleurs.

Un autre enjeu d’une telle remasterisation, c’est au niveau du gameplay et de l’interface, forcément vieillissante. Et, justement, on nous promet de la modernisation, ainsi qu’un nouveau mode histoire afin d’accueillir aussi un nouveau public. Mais les habitués pourront rester sur l’approche traditionnelle.

Enfin, la qualité audio sera largement améliorée, permettant aux superbes musiques de Barrington Pheloung de s’exprimer pleinement, sans les contraintes techniques d’époque. Et il en va de même pour l’audio global et notamment le doublage.

À ce sujet, et bien qu’il soit question que la version française intégrale soit également de la partie pour le remaster, difficile à dire si les performances originales d’Emmanuel Curtil, Pierre Hatet ou encore Philippe Peythieu seront conservées. Mais si tel est le cas, les entendre dans une qualité on ne peut plus nette s’annonce déjà comme un bonheur sans fin.

Bref, vous l’avez compris, Les Chevaliers de Baphomet – L’ombre des Templiers: Reforged compte mettre tout en œuvre pour afficher son plus beau visage, celui qu’il mérite. Il paraîtra le 19 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch, et PC via Steam.