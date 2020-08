Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice annoncé et daté sur PC

Sorti en novembre 2018 sur PC puis l’année d’après sur consoles et plutôt bien apprécié par la communauté, Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry va avoir droit à une suite. Appelé tout simplement Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, ce nouvel épisode arrivera avant la fin de l’année et vient de lâcher ses premières images. Et c’est toujours aussi décalé.

Direction l’amour

Toujours développé par CrazyBunch Studios et édité par Assemble Entertainment, Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice est un point and click qui nous enverra sur des îles paradisiaques. Il s’agit toujours d’une simulation de drague aux décors colorés. On y suit l’histoire de Larry, un macho des années 70 qui se retrouve propulsé à notre époque.

L’humour est souvent décalé, parfois un peu gras, et Larry, promise à Faith, va se retrouver séparé de sa dulcinée alors qu’il se rendait sur l’île de Cancum. Il se retrouvera sur l’archipel de Kalau et fera la rencontre de nombreuses femmes. Rendez-vous le 15 octobre pour sa sortie sur Steam et GOG.