LEGO et Nintendo annoncent un énorme Bowser tout en briques

La collaboration semble assez fructueuse entre Nintendo et LEGO, c’est donc sans grosse surprise que l’on apprend aujourd’hui le lancement officiel d’un nouveau set entièrement dédié à l’ennemi juré de Mario : le puissant Bowser. La compagnie aux multiples briques a en plus vu les choses en grand.

Un Bowser qui va coûter une brique

Le roi des Koopas va avoir droit un set complet de 2807 pièces qu’il va falloir assembler pour construire ce géant de 32 cm de haut. Les fans de Nintendo pourront s’en donner à cœur joie en exposant ce mastodonte sur sa plateforme de combat en briques, incluant 2 tours qu’il peut renverser et une brique d’action POW.

D’après la description officielle du site de LEGO, Bowser semble assez mobile pour vous amuser à recréer des scènes iconiques avec d’autres personnages de l’univers Mario : « Ce set utilise des éléments LEGO inédits (nouveauté d’octobre 2022) pour les pics de Bowser et inclut de nombreuses fonctions, dont un lanceur de boules de feu et un bouton actionnant sa tête et son cou. Ses bras et ses doigts sont également mobiles ! »

Au niveau des dimensions, comptez également 41 cm de large et 28 cm de profondeur. Par contre, nous sommes devant l’un des sets les plus chers de la marque puisque « le puissant Bowser » est vendu à un prix de 269.99€. Si vous en avez les moyens, sachez qu’il sera disponible le 1er octobre prochain.