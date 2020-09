L’édition 2021 de la BlizzCon en ligne prend date

Après avoir annulé son édition 2020 pour cause de Covid, l’édition 2021 de la BlizzCon aura lieu en ligne uniquement. Annoncée depuis le mois d’août, cette BlizzConline prend finalement date et aura lieu les 19 et 20 février 2021.

La communauté à l’honneur

Pour l’instant, Blizzard n’a pas donné plus d’informations concernant le planning de cet événement mis à part que la communauté serait largement mise à l’honneur durant cette édition. En effet, une multitude de concours et d’événements a été annoncée :

Défilé de cosplay : envoyez vos plus belles tenues et espérez apparaître durant la BlizzConline en février

: envoyez vos plus belles tenues et espérez apparaître durant la BlizzConline en février Concours de costumes : récompensera les créations en rapport avec l’univers Blizzard et sera divisé en 4 catégories distinctes

: récompensera les créations en rapport avec l’univers Blizzard et sera divisé en 4 catégories distinctes Concours d’art : que vous soyez peintre, sculpteur ou illustrateur, vous pourrez partager vos plus belles œuvres d’art

: que vous soyez peintre, sculpteur ou illustrateur, vous pourrez partager vos plus belles œuvres d’art Concours de narration : créez un court-métrage narratif original autour de l’univers Blizzard

: créez un court-métrage narratif original autour de l’univers Blizzard Nos fans ont du talent : envoyez une vidéo de vous ou de votre groupe, quel que soit votre talent, que ce soit de la magie, du chant ou autre

: envoyez une vidéo de vous ou de votre groupe, quel que soit votre talent, que ce soit de la magie, du chant ou autre Marche des murlocs : participez à une marche des murlocs virtuelle en envoyant une photo ou vidéo de vous en train de marcher ou de parader

Tout un chacun pourra bien évidemment participer à cet événement, il suffira juste d’envoyer vos créations avant le 4 janvier 2021 pour espérer apparaître durant cet événement.

Pour plus de détails concernant le règlement des différents concours et des modalités de participation, dirigez-vous directement sur le site de la BlizzConline.