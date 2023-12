Les pinces m’en tombent

Après un premier épisode plutôt bien accueilli par les joueurs et la presse, les développeurs de Calappa Games remettent le couvert aux côtés de l’éditeur PLAYISM pour nous pondre Fight Crab 2. Comme pour le précédent, on reste sur un jeu de combat en arène qui se base sur la physique. S’il faut bien sûr en découdre avec son adversaire, il faut également prendre en main les particularités de son personnage, en l’occurrence, un crabe. Et ce n’est pas une mince affaire que de se démêler les pinces.

Plus complet, plus ambitieux, cette suite garde tous ses ingrédients en y ajoutant une petite centaine d’armes, avec des gangs de boxe, des sabres lasers ou encore des yoyos. On peut également monter sur des véhicules comme des motos et faire croiser le fer sur moult terrains de combats, comme des villages, des structures flottantes et des terrains de basket. Un mode carrière est bien présent, pour se familiariser avec le titre et améliorer notre crabe, puis on y retrouve divers modes compétitifs.

Si le pitch vous tente, sachez que Fight Crab déboulera le 13 février 2024, tout d’abord en accès anticipé sur Steam. Pour les sceptiques, bonne nouvelle, une démo sera jouable pendant le prochain festival Steam, à partir du 5 février.