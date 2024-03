Le FPS rythmique Metal Hellsinger sera bientôt jouable en réalité virtuelle

Le marché de la réalité virtuelle n’est pas forcément reluisant aujourd’hui, du moins dans le secteur du jeu vidéo, mais cela n’empêche pas la naissance de plusieurs projets. Dont des portages de jeux déjà existants, ou des adaptations, comme celle de Metal Hellsinger. Un FPS aux allures de DOOM qui cachait en réalité un gameplay porté sur le rythme, et qui est sera ici adapté pour fonctionner de la manière la plus immersive possible en réalité virtuelle.