Le festival du jeu vidéo Spawn revient à Angoulême le 6 avril prochain

Un rendez-vous à ne pas manquer si vous habitez non-loin

Le Cnam-Enjmin, SO Games et et le Pôle Image Magelis vous invitent à une nouvelle édition de cet événement, qui aura lieu à Angoulême au Cnam-Enjmin (bâtiment du Nil) 138 rue de Bordeaux, le 6 avril prochain. Sur place, vous y trouverez une cinquantaine de jeux à tester tout en pouvant faire la rencontre des studios indépendants, principalement de la région. La liste des jeux confirmés, comme Minami Lane ou encore Sol Cesto, est disponible sur le site du festival.

Si, contrairement à l’année dernière, le concours all4GAMES n’aura pas lieu (on nous précise que ce n’est que partie remise pour 2025), il y aura tout de même pas mal de choses à voir et à entendre, puisque de nouvelles tables rondes seront organisées, ainsi qu’une édition spéciale du podcast présenté par Medoc et Moguri, de Cosy Corner.

Pour rappel, l’événement est ouvert à tout le monde et est gratuit dans la limite des places disponibles. Vous pouvez déjà vous inscrire pour réserver votre visite.