La croissance du marché mobile accélérée par la pandémie

Parmi les nombreux effets de la pandémie mondiale que nous subissons encore actuellement, celui sur le marché mobile est l’un des plus notables dans l’industrie avec une accélération de son poids dans celle-ci.

Le passe-temps du confinement

Au cours de l’année 2020, les gros analystes du marché mobile comme App Annie ou encore Newzoo soulignent tous une croissance incroyable. Pour faire court, le confinement a généré beaucoup plus de téléchargements, de dépenses (achats d’applications et achats in-game), et de revenus qu’escomptés. De nombreux utilisateurs ont pour la première fois téléchargé une application afin de passer le temps durant ces moments où nous étions limités dans nos activités.

Malgré tout, il faut rappeler que la croissance du marché mobile est exponentielle d’année en année. Les prévisions de cette année 2020 ont ainsi été revues à la hausse, mais la pandémie n’a fait qu’accélérer un processus déjà en bonne marche. Dans le domaine du jeu vidéo, l’actualité du secteur mobile est un domaine qu’il faut surveiller car celui-ci prend une place de plus en plus prépondérante dans l’environnement des joueurs et des joueuses. Selon Newzoo, les jeux mobiles représentent près de la moitié des revenus (49%) dans l’industrie du jeu vidéo en 2020. Nul doute qu’ils dépasseront de peu ceux du marché des consoles et des PC réunis dans quelques années.

Des jeux mobiles qui prennent une place de plus en plus prépondérante

Dernièrement, Genshin Impact a été l’un des plus gros succès sur mobiles dans de nombreux pays et a occupé (et occupe encore parfois) le top des jeux le plus téléchargés et où l’on dépense le plus. En effet, avec l’arrivée de smartphones de plus en plus puissants, et prochainement de la 5G, les jeux deviennent plus sophistiqués et plus addictifs. Ainsi d’après App Annie, le type de ces productions peut se partager actuellement en deux gros axes : les jeux hyper casual et les jeux hardcore.

Les premiers sont des applications de passe-temps assez rapides à prendre en main de type action ou puzzle. Candy Crush est l’exemple le plus parlant, mais les jeux hardcore s’imposent également de plus en plus. Avec le gacha de miHoYo, on peut citer The Seven Deadly Sins : Grand Cross, Dragon Ball Z : Dokkan Battle, Epic Seven, Clash of Clans… Des jeux qui demandent un certain investissement de la part des joueurs et joueuses, que ce soit de temps, et parfois d’argent, lorsque l’aspect compétitif est très prononcé.

Même si les jeux se développent assez bien chez nous et plus largement en Europe, c’est l’Asie et l’Amérique du Nord qui restent les plus grands dépensiers en matière de jeu mobile mais aussi dans l’industrie en général. Ils représentent à eux seuls 49% des dépenses dans le jeu vidéo en 2020.

La progression des jeux mobiles n’est donc pas près de s’arrêter de sitôt ce qui est assez logique quand on constate l’importance qu’ont les smartphones dans notre quotidien. La tentation du téléchargement en jeux pour passer le temps est donc très forte. App Annie prévoit d’ailleurs une hausse des dépenses dans les jeux mobiles en 2021 ainsi qu’une forte demande en jeux sociaux et multijoueur. Des genres qui permettent de rester en contact en maintenant ou en créant du lien social.