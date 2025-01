Jouer avec une manette aux airs de DualSense sur Xbox sera bientôt possible avec le nouvel accessoire de Hyperkin

L’apparence sans la substance

C’est à l’occasion de CES de Las Vegas qui se tient cette semaine que la société Hyperkin a décidé de faire parler d’elle en levant le voile sur la nouvelle version de sa manette Xbox « Competitor », qui porte décidément bien son nom. Celle-ci est compatible Xbox Series, Xbox One et PC et offre un design tout à fait semblable à celui de la DualSense, le logo PlayStation en moins puisque l’on retrouve à sa place un gros bouton Xbox, ainsi qu’un coloris quelque peu différent qui semble former un X (celui de Xbox).

Si l’on se fie aux informations disponibles, cette manette devrait uniquement reprendre le look de la DualSense, et non ses fonctionnalités. On la découvre plus en détails dans une vidéo relayée par IGN.

Hyperkin travaille depuis longtemps sur ce projet. Des premiers concepts-arts étaient apparus il y a de cela quelques années, nous montrant une inspiration un peu moins évidente mais toujours avec la volonté de reprendre un positionnement similaire aux manettes PlayStation pour ce qui est des boutons.

Selon les informations recueillies par The Verge, cette manette « Competitor » serait uniquement filaire et sortirait durant le deuxième trimestre de cette année 2025. Le prix reste encore inconnu pour le moment.