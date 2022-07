John Cena débarquera très bientôt sur le ring de Fortnite

C’est l’été sur Fortnite et en complément de l’évènement « Epic SummerSlam », le célèbre catcheur et acteur américain John Cena viendra rejoindre les rangs des superstars déjà présents dans le Battle Royale d’Epic Games. Vous entendez déjà la musique de l’emote…

John Cena entre sur le ring de Fortnite

A partir du 29 juillet prochain à 2 heures du matin, il vous sera possible de récupérer le champion de catch John Cena dans la boutique avec les styles « Tenue d’entrée en scène » et « Tenue de ring ». Il vous sera également possible d’acheter les items « Topeuses à cinq doigts » et la ceinture TBD. Sans oublier l’emote représentant sa phrase fétiche « You can’t see me » (« tu me vois pas » en français).

Love me some Fortnite… but there are no plans for this. False rumor. https://t.co/od3ImiKPs0 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 24, 2022

Il rejoint d’ailleurs l’un de ses collègues qui a débarqué un peu avant lui, Dwayne Johnson alias « The Rock ». Epic Games continue sa course des collaborations afin de garder son free to play au-dessus de la mêlée. Les dernières rumeurs évoquent d’ailleurs une future collaboration avec le manga Dragon Ball. Il faut cependant rester prudent car on a pu voir récemment qu’elles ne se révèlent pas toutes vraies comme pour The Last of Us. Certains avait en effet annoncé Joel et Ellie dans le jeu avant que cette « fuite » soit démentie par Neil Druckmann (co-directeur de Naughty Dog et créateur de la franchise) en personne.