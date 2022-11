Un jeu AAA John Wick pourrait bien arriver selon Lionsgate

Keanu Reeves sera bientôt de retour dans la peau de John Wick au cinéma avec la sortie prochaine d’un quatrième film, mais il se pourrait aussi que la licence fasse un tour du côté des consoles et du PC dans peu de temps. Elle s’y est déjà essayé avec John Wick Hex, qui n’a pas forcément conquis le public, mais elle pourrait maintenant viser plus haut et plus gros avec un AAA. C’est en tout cas ce qu’affirme le PDG de Lionsgate, Jon Feltheimer.

Où est-ce qu’on signe ?

L’entreprise a récemment présenté ses derniers résultats financiers lors d’un appel avec les investisseurs, et Jon Feltheimer a laissé entendre qu’un jeu AAA John Wick était un souhait très concret pour Lionsgate (propos recueillis par Indiewire) :

« Je ne veux pas m’avancer ici, mais nous pensons qu’il y a un gros jeu AAA à faire avec John Wick. Nous avons fait des propositions. Nous sommes certainement intéressés à l’idée de faire avancer cela, mais je ne veux rien dire de plus à ce sujet pour le moment. »

On imagine effectivement qu’un jeu John Wick ambitieux pourrait cartonner, étant donné que la saga est de plus en plus populaire à chaque nouveau film. On se demande maintenant à qui les propositions ont été faites, en espérant que l’une d’elle puisse aboutir un jour ou l’autre.