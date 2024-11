JDM: Japanese Drift Master mélangera Need for Speed et manga au printemps prochain

Tokyo Drift

On avait pu le découvrir cet été pendant la Gamescom et on avait beaucoup apprécié l’expérience : ce JDM: Japanese Drift Master est un jeu de course qui mise avant tout sur les dérapages et le plaisir de l’asphalte chaud. Mais pas seulement : avec ses ruelles japonaises et son cadre très agréable à parcourir, il veut également proposer une expérience un peu différente. Preuve en est avec son histoire qui sera racontée sous la forme de page de manga.

Déjà très bien accueilli par la communauté au fil de ses démos, le titre vient de donner un nouveau rendez-vous : celui de sa période de sortie. On apprend que le titre sera disponible au printemps 2025. Pour l’instant seulement sur PC (Steam, GOG et Epic Games Store), mais on nous avait évoqué la possibilité d’un portage (plus tard) lors de notre entrevue avec les développeurs l’été dernier.

Pour rappel, JDM: Japanese Drift Master prendra place dans la préfecture japonaise fictive de Guntama, inspiré par les régions montagneuses de Honshu. Plus de 250 km de routes seront à explorer dans un monde ouvert, avec une quarantaine de défis liés à l’histoire, des quêtes secondaires et d’autres objectifs. Plusieurs marques ont d’ailleurs signé, tels que Mazda et d’autres encore.