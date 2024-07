Japan Expo 2024 : Programme, invités, prix, stands… Tout savoir sur l’événement

Quand aura lieu Japan Expo 2024 ?

Comme traditionnellement, Japan Expo va encore une fois s’étaler sur quatre jours et se loge toujours à la fin de la première quinzaine de juillet. Aucune surprise donc pour les aficionados du salon. Japan Expo 2024 aura donc lieu du jeudi 11 juillet au dimanche 14 juillet inclus. Pour les heures d’ouverture standards, le salon ouvre à 9h30 du matin et ferme ses portes à 18h30 tous les jours. Notez que les personnes ayant des billets Zen pourront y accéder jusqu’à 1H15 plus tôt.

Quel est le programme de la Japan Expo ?

Si bien sûr, beaucoup vont à Japan Expo pour découvrir les (très) nombreux stands et picorer à droite et à gauche pour trouver le Jour-J un événement qui les attire , il y a tout de même pas mal de conférences et autres projections à ne pas manquer. En plus des défilés de cosplays et du stand dédicace, on peut noter quelques rendez-vous importants, comme une conférence Demon Slayer, la présence de Naoki Yoshida, plusieurs concerts et bien d’autres joyeusetés.

Vous pouvez retrouver un planning complet du programme de Japan Expo sur le site officiel, qui détaille jour par jour et heure par heure les festivités à venir, afin de ne rien manquer sur le salon.

Les invités notables

Naoki Yoshida

Impossible de ne pas mentionner la présence du grand Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy XVI et directeur (et sauveur) de Final Fantasy XIV. Avec la récente sortie de Dawntrail sur le MMO, le créateur sera présent les vendredi et samedi sur place pour des séances de dédicaces mais également pour des conférences les deux jours, respectivement à 14h15 et 12h15 sur la scène Také.

Daisuke Ishiwatari

Créateur emblématique de la série Gulty Gear, Daisuke Ishiwatari sera également présent sur place, cette fois-ci pendant les quatre jours du festival. Lui aussi sera là pour des dédicaces et des conférences, notamment pour parler de son travail sur la licence des jeux de combat mais aussi pour un certain jeu Hunter x Hunter.

Shinji Higuchi

Difficile également de ne pas évoquer la présence de Shinji Higuchi, réalisateur, scénariste et animateur, qui a réalisé Lorelei, la sorcière du Pacifique. On le connait également en tant que co-réalisateur du Godzilla Resurgence, ais a également travaillé sur des œuvres, telles que Neon Genesis Evangelion, L’Attaque des Titans et récemment, Shin Ultraman.

Et bien d’autres

Bien sûr, la liste est loin d’être définitive et l’on vous invite à consulter le site officiel pour connaître tous les invités. En parlant de l’Attaque des Titans, on n’oublie pas la présence de Mika Kobayashi, qui se donnera en concert sur la scène Tsubamé. Le milieu du doublage français sera également bien représenté avec la présence de Brigitte Lecordier, Arnaud Laurent ou encore Adeline Chetail.

Quels sont les jeux sur place ?

Zenless Zone Zero

Pour le lancement de son nouveau jeu, Hoyoverse sera présent au festival. Il faut dire que le studio chinois adore particulièrement Japan Expo et est régulièrement présent au salon pour mettre en avant ses productions. Avec l’arrivée de Zenless Zone Zero quelques jours plus tôt, l’occasion était toute trouvée pour être là. On peut s’attendre à un (énorme) stand avec Genshin Impact, Honkai Star Rail, et – surtout – Zenless Zone Zero. Peut-être quelques bonus à récupérer au passage ?

Assassin’s Creed Shadows

Régulièrement présent aux grands salons, Ubisoft ne pouvait pas manquer l’occasion pour parler de son futur jeu au Japon : Assassin’s Creed Shadows. Non pas pour jouer au jeu en avant-première mais plutôt pour participer à un escape game inspiré du titre, qui a été spécialement conçu pour la convention. On nous promet tout de même des goodies exclusifs et un photobooth pour immortaliser le moment.

Hunter x Hunter Nen Impact

Daisuke Ishiwatara ne sera pas seulement là pour nous parler de la série Guilty Gear : Arc System Works a effectivement récemment annoncé ouvrir un bureau en Europe, tout en récupérant l’édition occidentale d’un jeu de combat très attendu : développé par Bushiroad, le jeu Hunter x Hunter Nen Impact aura droit à sa propre démo sur place, en plus de proposant des animations spéciales.

Nintendo et les autres

Vous vous en doutez, tout ne tournera pas autour de ces trois jeux. Nintendo a par exemple annoncé sa présence, avec pas moins de six jeux jouables sur son stand, en plus des tournois traditionnels sur Mario Kart 8 Deluxe et Super Smash Bros. Ultimate. Si l’on peut s’attendre aussi à un traditionnel Just Dance planqué dans un coin, d’autres jeux sont attendus (jouables ou non), parmi lesquels figurent :

Dofus

Wakfu

Waven

Luigi’s Mansion 2 HD

Paper Mario : La Porte Millénaire

Princess Peach: Showtime

Nintendo Switch Sports

Super Mario Bros. Wonder

Splatoon 3: Tour de l’ordre

(liste non exhaustive)

En plus de Naoki Yoshida, que l’on a évoqué plus haut, Hiroshi Matsuyama, grand habitué du festival, tiendra aussi sa conférence pour parler des projets de CyberConnect2. Wan Hazmer du studio Metronomik (No Straight Roads) viendra nous parler de leur projet à venir, Ondeh Ondeh, pour une conférence sur la scène Také. On sait également que Bandai Namco sera présent aux côtés de Mana Books pour le livre Dark Souls Redemption, les auteurs Shonen et Julien Blondel étant sur place.

Comment accéder à Japan Expo ?

Japan Expo a lieu au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, et il est possible de s’y rendre par plusieurs moyens de transport, à savoir :

Bus : Lignes 350, 349, 607, 619, 641 et 642

: Lignes 350, 349, 607, 619, 641 et 642 RER B : direction Aéroport Charles de Gaulle 2 (depuis Paris) : Arrêt Parc des Expositions

Si vous comptez venir en voiture, pensez bien à prévoir un budget pour le parking du Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Il faut compter 20 € de parking pour toute la journée entre 7h du matin et minuit dans les différents parkings du Parc.

Tarifs Japan Expo 2024

Une fois la classique blague du menu manga mise de côté, il faudra évidemment payer son billet d’entrée. Voici les différents tarifs :

Tarif Normal

Jeudi 11 juillet : 28€

Vendredi 12 juillet : 25€

Samedi 13 juillet : 34€

Dimanche 14 juillet : 28€

Rajoutez 6€ aux prix indiqués pour récupérer fastpass, qui vous permet d’entrer 30 minutes avant l’ouverture et de rentrer dans une file dédiée.

Tarif spécial

Pass 4 jours : 90€

Billet Zen : 139€

Billet Zen+ Confort : 329€

Les billets zen regroupent le pass 4 jours, en plus de profiter de quelques facilités et la possibilité de faire coupe-fil. Le Zen+ confort y ajoute un buffet, un accès au lounge et des goodies en plus.

Rappelons que les enfants de moins de 8 ans peuvent entrer gratuitement, tandis qu’un accompagnateur par personne en situation de handicap pour également rentrer. N’oubliez surtout pas que toute sortie est définitive : même en ayant un Pass, si vous sortez dans la journée, vous ne pourrez que rentrer le lendemain.