Hollow Knight Silksong : Le jeu de retour au Xbox Showcase et directement inclus dans le Game Pass ?

Alors oui, à chaque conférence, on espère revoir Hollow Knight Silksong, et à chaque conférence, on se fait un peu plus de mal. Mais la dernière rumeur en date est un peu plus crédible que les autres, même si on se gardera d’affirmer que cette fois, c’est la bonne. Depuis une semaine, un leaker du nom de The Snitch (@insider_wtf sur Twitter) commence a se construire une réputation solide, après avoir leaké avant l’heure l’intégralité du dernier State of Play ou encore la date de sortie de The Last of Us Part I. Et son dernier tweet concerne Hollow Knight Silksong, donc il y a forcément de quoi s’exciter un peu.

Un insider qui a fait ses preuves évoque le jeu

De ce tweet, le leaker ne fait que partager une image de Hollow Knight (en mode clown, image que l’on a l’habitude de voir quand le jeu manque une conférence), avec un simple message évoquant la couleur verte de Xbox, et le « Day One », qui, en associant tout, pourrait indiquer que le jeu arriverait dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.

Le jeu n’est pour le moment qu’annoncé sur PC et Switch, mais une version Xbox est possible (tout comme une version PlayStation), à moins qu’il ne sorte que sur le Game Pass PC. Toujours est-il que cela nous fait demander si le jeu fera une réapparition dès demain à l’occasion du Xbox-Bethesda Showcase.

Mais comme d’habitude avec Hollow Knight Silksong, on évitera de s’enflammer, pour ne pas se faire trop de peine lorsqu’il ne sera pas là.