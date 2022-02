Gunborg: Dark Matters s’offre une édition physique pour fêter sa sortie le 4 mars

Sortir un jeu avec une édition physique n’est pas donné à tout le monde, sans un gros éditeur qui finance l’opération. Mais Ricpau Studio peut compter sur Red Art Games afin d’offrir à son dernier titre, Gunborg: Dark Matters, une version physique, qui vient tout juste d’être annoncée en plus d’une date de sortie pour le jeu.

Le plateformer nerveux sort également sur consoles

Les fans de plateformer arcade en 2D seront sans doute intrigués par la proposition de Gunborg: Dark Matters, un titre au gameplay rapide et nerveux, avec une bonne dose de challenge qui les attend sur fond d’une bande-son transpirant d’amour pour les années 80. Petit bonus non-négligeable pour les possesseurs de PS5, le jeu s’affichera en toute fluidité sur la dernière console de Sony, avec 120 fps au programme.

Le titre sortira le 4 mars prochain sur PC via Steam, mais aussi sur PS4, PS5, Xbox One, et Nintendo Switch, avec une version dématérialisée au prix de 14,99 €.

Une version physique est donc également prévu sur PS4 (limitée à 999 exemplaires) et PS5 (limitée à 1 500 exemplaires) au prix de 24,99 €, avec du cross-buy sur ces deux plateformes. La version physique Switch sera quant à elle limité à 2 900 exemplaires et sera affichée à 29,99 €, mais il faudra attendre la fin du mois d’avril pour se la procurer. Vous pouvez d’ores et déjà précommander le jeu sur le site de Red Art Games.