Gunborg : Dark Matters

Gunborg : Dark Matters est jeu d'action arcade en 2D, mêlant plateforme et run n' gun dans une ambiance rétro. Développé par Rickard Paulsson et édité par Red Art Games, le titre prend place dans un vaisseau extraterrestre peuplé de créatures et de pièges qu'il faudra déjouer.