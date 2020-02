GTA IV revient à la vente sur PC sous une nouvelle forme

GTA IV avait été retiré de la vente sur Steam le mois dernier. La raison était simple, Rockstar ne pouvait plus générer de clé via le service Games For Windows Live à l’abandon depuis 2013. Le studio a enfin trouvé une solution qui ne sera peut-être pas du goût de tout le monde.

HEY NIKO !

GTA IV reviendra sur Steam (et arrivera sur le Rockstar Games Launcher) le 19 mars. Plus précisément, Grand Theft Auto IV: Complete Edition viendra prendre la place à la fois de Grand Theft Auto IV mais aussi de Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City. La bonne nouvelle c’est que si vous possédez déjà l’un des deux sur Steam, vous aurez gratuitement accès au contenu de l’autre. Mais passons aux mauvaises nouvelles…

Pour ne pas se prendre la tête avec la partie online gérée jusqu’à présent par Games For Windows Live, toutes les fonctions multijoueurs disparaissent du jeu. Plus de parties avec d’autres joueurs via le net, ni même de leaderboards. Certaines radios se retrouvent également impactées par le changement. Ainsi RamJam FM, Self-Actualization FM, et Vice City FM seront temporairement absentes. Probablement le temps de renégocier les droits des musiques.

Comment ça marche pour les anciens ?

Ceux qui ont acheté le jeu via Steam n’auront qu’à le mettre à jour pour profiter du changement le 19 mars. Si pour une raison ou une autre, vous avez un exemplaire physique dont la clé n’a pas encore été activée, vous pourrez la rentrer sur le store de votre choix. Si vous avez acheté ou activé votre jeu via Games For Windows Live, il faudra alors passer par votre compte Social Club pour profiter de la Complete Edition.

Et oui, vu les absences, ce nom de Complete Edition fait déjà rire certains internautes, tandis que d’autres ironisent sur le fait que Rockstar doit être inconsolable à l’idée de rediriger les joueurs sur sa vache à lait GTA Online…