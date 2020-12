GOG lance ses soldes d’hiver avec des milliers de réductions sur son catalogue

Comme à toutes les périodes spéciales de l’année, GOG sacrifie les prix des jeux présents sur son catalogue, et cet hiver n’y manquera pas. Le site lance aujourd’hui tout un tas de promotions sur des milliers de jeux, ce qui est parfait pour remplir sa hotte de fin d’année.

GOG célèbre les fêtes de fin d’année

Au rayon des promotions les plus intéressantes, on retrouvera notamment l’édition Ultime de Control avec tous les DLC du jeu, mais aussi Metro Exodus à -60% pour ceux qui voudraient coller à la thématique du grand froid. Pour lutter contre ce dernier on retrouve également l’indétrônable The Witcher 3: Wild Hunt dans sa Game of the Year Edition à un prix soldé. Voici une très petite liste loin d’être exhaustive des promotions en cours :

Vous pouvez trouver la liste complète des promotions sur le site officiel de GOG. Notez également que vous avez trois jours pour récupérer gratuitement le jeu Prison Architect.