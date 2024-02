Gigantic revient d’entre les morts sur consoles et PC avec Gigantic : Rampage Edition

Gigantic dit adieu au modèle Free to Play et aux microtransactions

Sorti initialement en 2017 sur PC et Xbox One, Gigantic a dû fermer ses portes en raison de difficultés financières. Aujourd’hui, le studio Abstraction Games, composé partiellement d’anciens membres de l’équipe originelle, relance le jeu depuis ses cendres sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series, dans une version nouvelle éditée par Gearbox Publishing. On nous a d’ailleurs confié que, malgré la fermeture officielle du jeu, une communauté de joueurs continuait de jouer activement au titre.

Cette renaissance est une excellente nouvelle pour ceux qui avaient apprécié Gigantic, et le studio espère également attirer de nouveaux joueurs. Pour rappel, Gigantic offre une combinaison unique de MOBA en 3D et de Hero Shooter, avec des parties en 5 contre 5. Selon nous, les développeurs ont pris les bonnes décisions pour assurer le succès de ce retour, notamment en abandonnant le modèle Free to Play et donc, les microtransactions. Désormais, tous le contenu seraaccessible simplement en jouant ou grâce à la monnaie du jeu, elle-même obtenue en jouant.

Gigantic : Rampage Edition sera ainsi vendu à petit prix, soit 19,99€ et intégrera le cross-play entre toutes les plateformes. Il sortira officiellement le 9 avril 2024, mais il sera possible de l’essayer dans sa phase de bêta fermée le 22 février prochain en vous inscrivant sur la page Steam. du jeu.

Un MOBA 3D qui a bien vieilli ?

Dans le monde du jeu vidéo, presque sept ans représentent une éternité. Il est légitime de se demander si Gigantic a su conserver son éclat au fil des ans. Pour nous en assurer, nous avons pu faire quelques parties en compagnie des développeurs (et après l’avoir brièvement pris en main à l’époque sur PC). Pour faire court, il faut admettre que Gigantic a bien vieilli dans l’ensemble. En dehors des graphismes évidemment datées, la direction artistique fait toujours mouche, de même que son mélange d’action et de stratégie, ainsi que la flexibilité et la diversité des personnages. La prise en main des héros est appréciable et le gameplay est toujours aussi dynamique. A titre d’exemple, nous sommes devant un jeu bien plus énergique qu’un Smite.

Malgré les problèmes internes de l’époque, le jeu avait été chaleureusement accueilli. Il est donc logique qu’Abstraction Games ait choisi de conserver les fondations solides du jeu pour cette nouvelle opportunité. Toutefois, bien que le contenu original soit préservé, cette nouvelle édition enrichit l’expérience avec de multiples nouveautés, offrant du contenu inédit et des fonctionnalités pensées pour les nouveaux venus.

Parmi les innovations présentées, on note l’introduction de sets de builds pour chaque personnage. À l’instar d’un League of Legends, les combattants peuvent améliorer leurs compétences pour les rendre plus efficaces. Outre les configurations personnalisables, le jeu proposera des builds recommandés adaptés à différents styles de jeu. Par exemple, Beckett, la tireuse, pourra choisir entre un ensemble axé sur les coups critiques et un autre privilégiant les attaques à courte portée.

En tout, vous pourrez choisir parmi 23 héros d’origine dont 2 nouveaux venus :

Roland : Un chasseur de primes vétéran qui a perdu son bras, mais n’a pas perdu la main grâce à son grappin.

Kajir : Un prédateur félin aux réflexes surnaturels qui se glisse dans l’ombre pour mieux fondre sur sa proie.

Mais aussi deux nouvelles cartes :

Baie de Picaro : Un paysage de bord de mer tout en verticalité, avec des allées sinueuses et un bateau pirate pour des escarmouches sans pitié.

District Azur : Un quartier industriel comportant une centrale à l’abandon, des entrepôts et des usines pleines de recoins où se cacher et tendre des embuscades.

Des modes de jeu pour tous les profils et tous les emplois du temps

Le studio a aussi été malin dans son approche pour revitaliser le titre, notamment avec l’introduction d’un nouveau mode de jeu nommé Rush, ciblant à la fois les nouveaux joueurs et ceux en quête de parties rapides. Ce mode plonge les joueurs dans une action trépidante où le principal objectif est de prendre des points de contrôle pour rendre le gardien ennemi vulnérable. On précise qu’il s’agit de l’élément central à vaincre pour remporter la victoire, quel que soit le mode de jeu.

Le mode Rush s’est révélé parfait pour nous familiariser à nouveau avec le MOBA, sans la pression de la stratégie. Il met l’accent sur la dynamique de jeu, offrant des affrontements intenses d’une durée moyenne de 10 à 15 minutes. Une particularité notable est la possibilité de changer de héros à chaque retour à la base, permettant ainsi d’expérimenter différents personnages et de trouver celui qui nous correspond le mieux. Le mode Clash, quant à lui, demeure fidèle au jeu classique, exigeant une compréhension approfondie des mécaniques de jeu.

Pour encourager la progression des joueurs, cette édition introduit un système de cartes de défi, permettant de remporter de la monnaie in-game. Il est possible de sélectionner trois défis à afficher en permanence sur l’écran, incitant ainsi à atteindre des objectifs ou des récompenses spécifiques. Après le lancement officiel, les développeurs ont prévu d’ajouter gratuitement de nouveaux skins et héros, tandis que le mode classé sera disponible peu après la sortie, sans plus de détails pour l’instant.