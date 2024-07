Après une pause lors de la pandémie, la Gamescom a repris beaucoup de vitalité grâce à un public qui a répondu présent lors de chaque édition. Et les chiffres ne font qu’augmenter, à tel point que le président du salon, Tim Endres, (relayé par VGC) prévoit une édition 2024 record grâce à la participation du plus grand nombre d’exposants jamais encore enregistré :

« Suite à la forte croissance de l’année dernière, nous prévoyons d’établir de nouveaux records avec la Gamescom, avec encore plus d’exposants et une plus grande participation internationale. Les fans, les professionnels de l’industrie et les partenaires du monde entier pourront vivre une Gamescom encore plus diversifiée cette année »

Le lineup complet n’est pas encore connu, mais parmi les exposants déjà confirmés on retrouve :

Et pour continuer dans les superlatifs, Geoff Keighley est toujours dans le coin. Le producteur vante lui aussi les mérites de cette édition en faisant la promotion de son show d’ouverture, l’Opening Night Live, qui aura lieu le 20 août. Une édition plus massive que jamais selon Keighley, avec plus de 5 000 places disponibles à la vente pour la vivre en direct.

Et si vous n’avez pas la chance d’être sur plus, comptez sur notre équipe qui sera présente sur le salon pour ne rien louper de l’actualité de cette Gamescom 2024.

Next month we’re in Germany 🇩🇪 for @gamescom Opening Night Live!

Tickets are now on sale to join our biggest ONL live audience ever of over 5,000 people for the show. 🎟️ Get tickets here: https://t.co/mmUdNzqoeT

I’m also excited to share that @sjokz will join me to co-host ONL. pic.twitter.com/Wr17UqY0PC

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 16, 2024