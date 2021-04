Games with Gold : Voici les jeux du mois de mai 2021

On ne peut pas dire que les Games with Gold soient particulièrement généreux en ce moment, étant donné que le Xbox Game Pass occupe une place prépondérante dans l’offre de Microsoft. Après Vikings: Wolves of Midgard ou Dark Void, voyons ensemble si le mois de mai est plus conséquent pour les Games with Gold.

Quels sont les Games with Gold d’avril 2021 ?

Voici la liste des jeux offerts durant le mois de mai grâce à l’abonnement Xbox Live Gold.

Xbox One

Armello (du 1er au 31 mai)

Dungeons 3 (du 16 mai au 15 juin)

Xbox 360

LEGO Batman (du 1er au 15 mai)

Tropico 4 (du 16 au 30 mai)

Et vous, que comptez-vous télécharger parmi ces quatre jeux ?