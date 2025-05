Reprendre les codes du Monopoly classique…

Au moment où nous écrivons ces lignes, Fortune Avenue nous invite à participer à des parties hors ou en ligne contre des bots et/ou d’autres joueurs, en solo, 2v2, 3v3, ou 2v2v2. Après avoir choisi le look de notre pion et, si besoin, réglé le niveau de difficulté de l’IA (Facile ou Difficile), nous sommes « téléportés » dans un lobby accueillant le plateau en 3D sur lequel nous allons jouer. Outre le fait qu’il nous plonge dans une ambiance colorée et peut prendre place dans des environnements thématiques différents inspirés, par exemple, d’Halloween ou de Noël, c’est surtout une première opportunité d’observer les similitudes et modifications apportées dessus par rapport à celui visible dans le Monopoly classique.

Ainsi, nous remarquons la présence de nombreuses villes pouvant abriter des propriétés allant d’une simple caravane à un grand hôtel. Sans surprise, si nous arrivons sur une d’elles avant tout le monde, nous avons l’avantage sur le type de construction que nous voulons installer, en fonction de nos moyens financiers et sachant qu’il est impossible de bâtir un hôtel 4 ou 5 étoiles lors du premier tour. En revanche, si cette case appartient déjà à un concurrent, nous sommes confrontés à un dilemme : payer le loyer imposé ou racheter le terrain, si tant est que ça soit possible. La seconde option coûte évidemment plus cher mais, comme toujours, à nous de peser le pour et le contre afin de prendre la décision qui nous semble la plus intéressante à l’instant T.

Le plateau compte aussi quatre cases mettant en avant des monuments célèbres divers et variés (Pyramides d’Égypte, Empire State Building, Cité Interdite…) et capables d’accueillir un style de propriété unique. Nous retrouvons également celle de Départ, nous permettant de toucher un salaire fixe à chaque tour et dont le montant est doublé si nous nous arrêtons pile dessus. En arrivant au niveau des Taxes, nous sommes contraints de payer nos impôts auprès de la Banque, en n’oubliant pas que ces derniers ne cesseront d’augmenter à chaque fois que nous tomberons dessus. L’Aéroport nous propose d’acheter un billet pour prendre un avion nous emmenant sur la case libre de notre choix. Atteindre le Stade nous donne l’occasion d’annuler ou organiser la Coupe du monde de football dans une de nos villes, ce qui augmente drastiquement le prix du loyer sur place.

La Prison a été remplacée par une Banquise, nous piégeant pendant trois tours sauf si nous faisons un double avec les dés ou payons pour être secouru, ou une Croisière de luxe, qui ne dure qu’un tour mais coûte un bras. Quant aux cases « Roue », elles nous invitent, comme leur nom l’indique, à faire tourner une roue dont le résultat nous oblige à tirer une carte jaune ou rouge, nous octroyant un bonus ou un malus (erreur de la banque en notre faveur, obtention d’un billet d’avion gratuit, gain des dons effectués pendant un stream caritatif pour notre « cause »…), ou nous rendre immédiatement sur la Banquise, en Croisière de luxe, ou à l’Aéroport.

… tout en y incluant des fonctionnalités plus modernes

Ces premières spécificités vous plaisent ? Alors, vous serez probablement satisfaits d’apprendre qu’il y en a d’autres au programme, ceci notamment dans le but de dynamiser l’expérience de jeu et éviter qu’une partie ne dure trop longtemps. Par exemple, le concepteur a imaginé un système nous laissant ajouter de nouvelles règles au fur et à mesure. Concrètement, dès le début et tout au long d’une game, au bout d’un certain nombre de tours qui augmente à chaque fois, nous sommes amenés à voter pour l’application d’une règle supplémentaire parmi deux au choix proposées par la production. Autorisation d’enchaîner les doubles « à l’infini », organisation d’un festival dans une ville, possibilité de racheter des grands hôtels et/ou monuments… toutes sont susceptibles de plus ou moins bouleverser le cours des événements à court ou sur le long terme.

De plus, lorsqu’un concurrent ou une concurrente est en proie à de sérieuses difficultés financières, il ou elle a un maximum de trois tours pour se refaire. Dans le cas contraire, un hélicoptère appartenant aux autorités « l’exfiltre » automatiquement. Autrement dit, c’est game over. Notez aussi qu’il existe trois manières différentes de l’emporter dans Fortune Avenue : pousser nos adversaires à la banqueroute, posséder les quatre « Merveilles » du plateau, ou avoir la mainmise sur un des quatre côtés de ce dernier.

La société béarnaise a également pris soin d’intégrer des éléments de « mise en scène » ici et là. Si nous apprécions les diverses animations apparaissant à l’écran, bien que certaines puissent surcharger une interface qui a grandement besoin d’être optimisée à l’avenir, nous avons rapidement désactivé les effets de mouvements de la caméra. Nous ne doutons pas une seconde qu’une partie du public les appréciera mais, pour nous, ils ont vite tendance à nous rendre nauséeux.

Vous l’aurez compris, par « réimaginer », le party game cherche essentiellement à mélanger les codes traditionnels du jeu de société créé en 1935 avec des mécaniques de game design plus modernes. C’est assez intéressants et amusants sur le papier, tout en demeurant accessible à un large public. Reste maintenant à savoir comment elles évolueront et/ou seront améliorées dans le cadre des futures mises à jour.

Pour rappel, Fortune Avenue est disponible sur PC via Steam. Tarifé à 4,99€ pour le moment, le party game de Binogure Studio restera en accès anticipé pendant deux ans maximum, ce qui devrait lui permettre d’accueillir pas mal de contenu inédit (salons personnalisés, éditeur de plateaux, intégration du Workshop Steam…) et d’améliorer son expérience de jeu actuelle (multijoueur, correctifs, etc.) Si la suite de son développement se passe aussi bien que celui de City Game Studio, nous avons hâte de découvrir à quoi ressemblera sa version 1.0. A suivre…