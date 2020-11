FIFA 21 va intégrer une fonctionnalité permettant de limiter les dépenses en jeu

Critiqué comme ses prédécesseurs pour le modèle économique encore trop axé pay-to-win de son mode Ultimate Team, FIFA 21 tente de contenir l’incendie en intégrant une nouvelle fonctionnalité dès aujourd’hui sur PC et à compter du 17 novembre sur consoles. Intitulée Playtime, elle réunira « des outils permettant aux joueurs d’avoir plus de contrôle et de visibilité sur leur façon de jouer. »

À deux doigts d’inventer le contrôle parental

Comme l’indique le site Eurogamer, Playtime est l’équivalent d’un contrôle parental qui devrait aider les parents et les joueurs à voir clairement le temps passé à jouer, le nombre de pack de cartes ouvert et surtout les points FIFA dépensés mais pas l’argent réel investi dans les microtransactions. L’outil permettra donc d’imposer certaines restrictions afin de limiter les éventuels abus.

Selon Electronic Arts, « le jeu doit toujours être amusant. Nous augmentons donc le nombre d’informations et d’outils pour vous aider à jouer selon vos conditions. En juin, nous avons déployé la Charte du jeu positif, un ensemble mis à jour de directives communautaires conçues pour rendre nos jeux et nos services plus inclusifs, sûrs, équilibrés et équitables. C’est une autre étape que nous franchissons pour rendre le jeu plus positif. »

FIFA 21 est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia. Le titre arrivera le 4 décembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.