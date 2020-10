FIFA 21 et FIFA Points : Comment se procurer des points autrement

FIFA 21 est le dernier volet de la célèbre franchise de jeu de foot édité par Electronic Arts et développé par sa filiale EA Sports. Sa sortie le 9 octobre en fera le 28ème épisode de la série. Le lancement de la simulation de football d’EA revêt une signification particulière cette année, car le jeu sort pendant la transition entre la 8e et la 9e génération de consoles. En d’autres termes, FIFA 21 est le premier FIFA de la 9ème génération, et il attendu de pied ferme par les fans les plus acharnés et le grand public.

Quelles sont les nouveautés de FIFA 21 ?

Si le jeu fonctionne toujours grâce au moteur Frostbite 3 d’EA, il est bien évidemment différent de son prédécesseur. Parmi les nouvelles fonctionnalités de FIFA 21, notons que la physique des chocs a été améliorée, que l’IA a un sens tactique plus développé, que la fonctionnalité Agile Dribbling a été ajoutée et enfin la mécanique Creative Runs permet de personnaliser les courses des joueurs susceptibles de recevoir le ballon lors d’une passe.

Les modes de jeu tels que Volta Street présent l’année dernière ou les modes plus classiques tels que FIFA Ultimate Team et le mode carrière classique font tous un retour dans FIFA 21, avec quelques changements. Le mode Carrière met davantage l’accent sur la gestion des programmes d’entraînement, tandis que VOLTA et Ultimate Team misent davantage sur la coopération. L’une des grandes surprises de cette année, c’est la possibilité de personnaliser son stade, permettant ainsi aux joueurs de choisir entre différents morceaux lors de l’arrivée sur la pelouse, des effets pyrotechniques, des statues ou des tifos.

A quoi servent les Points FIFA et où peut-on les acheter ?

Ce n’est un secret pour personne, l’une des principales raisons pour lesquelles les gens reviennent sans cesse vers la série FIFA c’est le mode Ultimate Team alias FUT – un mode de jeu qui consiste à collecter des cartes à collectionner virtuelles, dont chacune représente un joueur de football spécifique ou un objet utilisable dans le jeu. Le mode a été introduit pour la première fois sous forme de DLC à l’époque de FIFA 09, mais au fil des ans, Ultimate Team est progressivement devenu une partie intégrante de la franchise.

Les joueurs peuvent acheter de nouvelles cartes avec des pièces FUT gagnées en jouant des matchs, cependant, il est possible d’améliorer considérablement son équipe en utilisant des points FUT – la monnaie du jeu qui ne peut être obtenue que grâce à de l’argent réel. Les points FIFA peuvent être dépensés en packs FUT, en inscriptions à des Drafts ou être transférés d’une version à une autre au moment de la sortie du nouveau FIFA.

Les fans de FIFA 21 Origin peuvent acheter des FIFA points directement auprès d’Origin ou de certains magasins de consoles, mais l’option la moins chère reste de se tourner vers des détaillants en ligne qui vendent des codes de produits numériques. Le processus est simple : vous effectuez un achat, puis vous recevez la clé par e-mail et vous l’échangez sur la plateforme de votre choix. C’est nettement moins cher et le produit que vous recevez est le même que si vous achetiez des points FUT sur la plateforme de FIFA. Il en va de même pour FIFA 21 – des plateformes comme Eneba proposent différentes éditions de FIFA 21, disponibles sur les plateformes Origin et Xbox One.

Comment utiliser les cartes PSN pour jouer à FIFA 21 ?

Qu’en est-il des systèmes de jeu PlayStation de Sony, me direz-vous ? Les détaillants en ligne vendent-ils FIFA 21 ou des points FIFA pour la PS4 ou la future PS5 ? La plupart du temps, l’achat de jeux PlayStation sous forme de codes numériques est impossible (à quelques rares exceptions près), mais cela ne signifie pas que les propriétaires de PlayStation ne peuvent pas en profiter – il est toujours possible de se procurer des cartes-cadeaux du PlayStation Network.

Les coupons PSN augmentent le montant total des fonds disponibles sur le compte PlayStation Network de votre choix et le plus intéressant c’est que le prix de la carte PSN est souvent moins cher que la valeur monétaire proposée sur la vitrine numérique de Sony. Lorsque les propriétaires de PlayStation achètent des coupons pour PSN et utilisent ces fonds pour acheter FIFA 21 sur le réseau PlayStation Network, le prix total est nettement inférieur à ce qu’il devrait être s’ils achetaient jeu directement sur la boutique PSN.

Vous pouvez vous procurer des points FIFA de la même façon. Bien que de nombreux détaillants en ligne vendent des packs de points FIFA, vous pouvez toujours les payer avec des cartes-cadeaux PSN. Tout comme sur Origin et sur Microsoft Store, PlayStation Network propose différentes options. Si vous rechargez le solde de votre compte PSN avec un coupon PlayStation, vous pouvez facilement couvrir le prix des devises FIFA et profiter à fond du mode Ultimate Team.

Que peut-on se procurer sur les sites de détaillants en ligne ?

Des détaillants sérieux comme Eneba offrent aux amateurs de jeux vidéo la possibilité de combler leurs besoins à moindre coût en achetant des codes produits (ou des clés numériques) valables sur toutes les grandes plateformes, qu’il s’agisse d’Origin, de Steam, d’Xbox Live, de PlayStation Network ou de Nintendo eShop. Vous pouvez acheter FIFA 21 et des points FIFA ainsi que d’autre jeux tels que des DLC ou des devises de certains jeux. Cependant, avec la sortie imminente de FIFA 21, les points FUT devraient partir comme des petits pains !

